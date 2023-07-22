Kütahya'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Halil Kurnaz Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hikmet Y. yönetimindeki 43 PF 905 plakalı motosiklet, Hasan U. idaresindeki 35 GA 4203 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Y. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel