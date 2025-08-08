Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Yeşim H. (49), kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Yeşim H. (49), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Yeşim H. yönetimindeki 43 AHS 622 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücü Yeşim H., savrulan motosikletten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yeşim H., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

