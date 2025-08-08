Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Yeşim H. ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Yeşim H. (49), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Yeşim H. yönetimindeki 43 AHS 622 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücü Yeşim H., savrulan motosikletten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yeşim H., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.