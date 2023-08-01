Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.

Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title