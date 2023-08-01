Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.

Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA