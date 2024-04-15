Kütahya'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan İki Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, iki zanlı tutuklandı.
Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir cami imamının motosikletinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikleti çalan şüphelilerin E.Y. (17) ve A.K. (17) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.