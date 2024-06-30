Kütahya'da Motosiklet Grupları Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

KÜTAHYA'da 2 farklı motosiklet grubu üyeleri arasında çıkan kavgada M.Ü. (26) silahla bacağından yaralandı. Eskişehir'den geldiği tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi 2'nci Nur Sokak'ta meydana geldi. Kütahya'da bir motosiklet grubuna üye olan M.Ü. (26) ile Eskişehir'deki motosiklet grubu üyesi olan F.M.Ö. (21), İ.Y. (20) ve A.Ç. (33) arasında kavga çıktı. Şüphelilerden A.Ç., silahla M.Ü.'nün bacağına ateş etti. Bacağına iki kurşun isabet eden M.Ü. yaralanırken, A.Ç., F.M.Ö. ve İ.Y. yaya olarak kaçtı. Bölgede bulunan polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde F.M.Ö. ve İ.Y. sıkı takiple yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'den geldiği belirlenen şüphelilerden A.Ç.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, yaralı M.Ü. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavga, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.