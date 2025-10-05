Kütahya'da Motokaravan Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'da yol kenarında temizlik yapan Karayolları aracına çarpan motokaravanın sürücüsü Celal Uygun (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Celal Uygun'un kullandığı 06 CZJ 563 plakalı motokaravan yol kenarında temizlik çalışması yapan Mehmet Ö. idaresindeki 06 JTA 25 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyona çarptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, motokaravanda sıkışan sürücü Celal Uygun ve eşi Birsen Uygun'u (43) araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Celal Uygun, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.