Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bölücek Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Caddesi'nde mobilya atıklarının yer aldığı bir depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma yaptı.

İş makinelerinin de desteğiyle söndürülen yangının sobadan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
