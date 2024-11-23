Kütahya'da minikler Gazze'deki akranları için yürüdü

Kütahya'da çocuklar, Filistinli akranları için yürüyüş yaptı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, yakınları ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen çocuklar, "Filistin hakkında konuşmayı bırakma", "Haklarımın olduğu dünyada Filistin'de 18 bin çocuk şehit edildi" yazılı dövizlerle, düdük çalarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Mescid-i Aksa maketi önünde çocuklar adına Metin Talha Özbay ve Hamza Sarı tarafından okunan basın açıklamasında, dünyadaki bütün çocukların yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sağlıklı şekilde büyüme ve korunma gibi haklarının olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyadaki tüm çocuklar olarak barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ancak biliyoruz ki bazı çocuklar maalesef bu haklara ulaşamıyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz İsrail işgali yüzünden zor şartlar altında yaşıyorlar. Onlar bizim sahip olduğumuz pek çok haktan mahrum kalıyor. Okula gidemiyor, güvenle oyun oynayamıyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyemiyorlar. Filistin'deki kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.