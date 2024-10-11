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Kütahya'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: Bir Yaralı

Kütahya'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: Bir Yaralı
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Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada minibüs, önündeki traktörle çarpıştı. Minibüs sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜTAHYA'da önünde giden traktörle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kütahya- Eskişehir karayolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Berat Aytekin yönetimindeki 20 AJD 294 plakalı minibüs, önünde giden Mustafa Girgin idaresindeki 03 KN 435 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Aytekin yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Eskişehir karayolu trafik yaklaşık 1 saat süreyle tek yönden ilerledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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