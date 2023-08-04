Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncel Haberler
Kütahya-Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı'ya gitmekte olan minibüs ile yine aynı istikemete gitmekte olan 43 AAJ 012 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yarılalar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel