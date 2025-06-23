Kütahya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 21. kilometresinde, Cihangir O. (60) idaresindeki 43 SN 962 plakalı ticari minibüs, ana yola çıkan Şerife D'nin (49) kullandığı 26 SZ 376 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Nezaket Y'nin (64) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan ticari minibüsün sürücüsü Cihangir O. ile otomobil sürücüsü Şerife D. ve aynı araçtaki Kübra D, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kübra D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.