Kütahya'da meydana gelen trafik kazaları böyle görüntülendi

Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Laleli istikametine istikametine gitmekte olan otomobil, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. İkinci kaza ise Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Ters istikamette ilerleyen kamyonet, ara yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kazda da maddi hasar oluştu. Kaza anları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.