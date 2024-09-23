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Kütahya'da Metan Gazından Zehirlenen Baba ve İki Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da Metan Gazından Zehirlenen Baba ve İki Oğlu Hastaneye Kaldırıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, su kuyusundaki metan gazından zehirlenen baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Baba ve iki oğlu kuyudan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kazdıkları su kuyusundaki metan gazından zehirlenen baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Eşen köyündeki evlerinin önünde kazdıkları su kuyusunda çalışan Sait Ü. (35), dengesini kaybederek 13 metrelik kuyuya düştü.

Oğlunu kurtarmak için kuyuya inen baba Dursun (51) ve kardeşi Fatih Ü'den (30) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bilinçleri kapalı halde kuyudan çıkarılan ve kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen baba ile iki oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ve iki oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Tavşanlı Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Baba

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