Kütahya'da Metamfetamin Ele Geçirilen Otobüs Yolcusu Tutuklandı
Kütahya'da yapılan bir operasyonda, otobüs yolcusu İ.D. isimli şahıstan 45,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da üzerinde 45,05 gram metamfetamin ele geçirilen otobüs yolcusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak çalışma neticesinde Kütahya il girişinde bulunan Eskişehir PTS noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki İ.D. isimli şahıstan, 3 parça halinde toplam 45,05 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel