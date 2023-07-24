Kütahya'da Marketten Nakit Para ve Cips Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kütahya'da bir marketten nakit para ve cips çalan hırsızlık şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında bin 365 TL nakit para ve 7 adet cips ele geçirildi. Şahsın olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildi.

Kütahya'da bir marketten nakit para ve cips çalan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bilinen adrese intikal ettiğinde işletmenin camının kırık olduğunu gördü. Çevrede yapılan kontrollerde şüphe üzerine Atatürk Bulvarı Yıldırım Beyazıt alt geçidi üzerinde E.B. (28) isimli şüpheli durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında, 73 adet 5 TL, 41 adet 10 TL, 7 adet 20 TL, 9 adet 50 TL toplamda bin 365 TL nakit para ve şeffaf poşet içerisinde 7 adet cips ele geçirildi. İş yeri kamera kaydı incelemesinin ardından yakalanan şahsın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs gerekli işlemlerin yapılması için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA