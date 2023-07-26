Kütahya'da Mala Karşı İşlenen Suçlara Yönelik Önleyici Hırsızlık Uygulaması Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçları önlemek amacıyla yapılan uygulamada, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 6 ekip ve 14 ÇMB personeli ile birlikte sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 40 şahıs, 15 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, denetim ve kontrollerin devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA