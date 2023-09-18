Kütahya'da mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulaması

Kütahya'da yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 39 şahıs ve 18 araç GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ile kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 39 şahıs 18 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fuat Paşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 39 şahıs 18 araç kontrol edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. 0.32 gram metamfetamin, 2 adet payp, 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. 3 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten olmak üzere toplam 4 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA