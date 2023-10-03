Kütahya'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Tunçbilek beldesinde özel bir şirket tarafından linyit çıkarılan ocakta çalışan İsneyn Delikanlı'nın (37) bulunduğu alanda göçük meydana geldi.

Bu sırada üzerine taş parçası düşen Delikanlı başından ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla madenden çıkarılan Delikanlı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsneyn Delikanlı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.