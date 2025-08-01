Kütahya'da Lokalin Asma Tavanı Çöktü, İşletmeci Yaralandı
Kütahya'da Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde meydana gelen asma tavan çökmesi sonucu 48 yaşındaki işletmeci Figen E. yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kütahya'da bir lokalin çöken asma tavanının altında kalan işletmeci yaralandı.
Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan, Kütahya Belediyesine ait Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde asma tavan çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çöken tavanın altında kalan işletmeci Figen E. (48), ekiplerce kurtarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Figen E, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel