Kütahya'da lise öğrencilerinden ilkokullu miniklere kitap desteği - Haberler

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Kütahya'da lise öğrencilerinden ilkokullu miniklere kitap desteği

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya'da lise öğrencilerinden ilkokullu miniklere kitap desteği

Kütahya'da bir grup lise öğrencisi "Kardeş okul projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti.

Kütahya'da bir grup lise öğrencisi "Kardeş okul projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti.

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, proje kapsamında Köprüören Şehit Halil Bakırlı İlkokulunu kardeş okul olarak belirledi.

Öğrenciler, düzenledikleri etkinlikte idareci ve öğretmenleriyle birlikte emekli kütüphaneci Zeki Aktürk destekleriyle temin ettikleri kitaplar hediye etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Her öğrencinin kitaba ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirten Durum, şunları kaydetti:

"Öğrenciler için kitap en büyük yatırımdır. Öğrencilerimizin ufuklarını geliştirmeleri için çokça kitap okumalarını önemsiyoruz. Okullarımızdaki kitaplıklarımızı zenginleştirmek için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayırseverlerimizin de destekleriyle gayretlerimiz sürüyor."

Lise öğrencilerinden Kübra Gökçe de ilkokul öğrencilerinin hediye edilen kitaplar nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinlik, lise öğrencileri ile Kütahya Gençlik Merkezi gönüllülerinin ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynamasıyla sona erdi.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Kütahya, Kitap, Lise, Güncel, Haberler

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