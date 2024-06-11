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Kütahya'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti

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Kütahya'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kızartma yağlarından biyodizel yakıt üretti.

Kütahya'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kızartma yağlarından biyodizel yakıt üretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle proje hazırladı.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle atık yağ toplama kampanyası düzenleyen öğrenci ve öğretmenler litrelerce atık yağ topladı.

Proje koordinatörü Usta Öğretici Mehmet Bozkurt, gazetecilere, atık yağları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak için öğrencilerle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Atık yağlardan ilk önce sabun ve süs mumu ürettiklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Daha sonra atık yağlardan neler yapabiliriz diye araştırma yaparken biyodizel üretme fikri ortaya çıktı. Bilindiği üzere dünya ve ülkemiz petrol ürünlerine bağımlı halde. Bundan da yola çıkarak geri dönüşümü sağlamak adına böyle bir girişimde bulunduk. Bunun üzerinde AR-GE çalışması yaparak belli bir standarda ulaştık. Araçlara uyumunu artırmak adına içindeki kimyasalları düzenleyip saflaştırarak biyodizeli üretmeyi başardık. 1 litre atık yağdan 90 ml biyodizel üretiyoruz."

Çevreye duyarlı bir ürün olması için uğraştıklarını kaydeden Bozkurt, "Biyodizeli üretirken olabildiğince çevreye zararsız üretmemiz gerektiğinin de farkında olarak araçlarımızda denedik. Araçların partikül filtreleri, EGR dönüşüm sistemlerine de zarar vermeden üretmeyi başardık." dedi.

Okul olarak genel temizlik malzemelerinden iç ve dış cephe boyaları, ultrason jeli gibi 50'ye yakın ürün ürettiklerini ve bu ürünlerin başta kamu kuruluşları olmak üzere birçok kuruma satışını yaptıklarını da aktaran Bozkurt, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra biyodizelin de seri üretimini yaparak satışını yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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