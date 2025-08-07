Kütahya'da Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Kütahya'da lastiği patlayan hafif ticari araç tarlaya uçarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da lastiği patlayan hafif ticari araç tarlaya uçarak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Lastiği patlayan 34 LKA 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.İ.'nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçup, takla attı. Kazada sürücü M.İ.'nin yanı sıra araçta bulunan T.İ., Ö.F.İ. ve A.İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

