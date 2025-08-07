Kütahya'da Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Kütahya'da Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek tarlaya uçarak takla attı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da lastiği patlayan hafif ticari araç tarlaya uçarak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Lastiği patlayan 34 LKA 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.İ.'nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçup, takla attı. Kazada sürücü M.İ.'nin yanı sıra araçta bulunan T.İ., Ö.F.İ. ve A.İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.