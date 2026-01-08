Haberler

Kütahya'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtına, ağaçların devrilmesine ve yolların kapanmasına yol açtı. Park halindeki araçlar zarar gördü, bazı fabrikaların kaplamaları yerinden söküldü.

KÜTAHYA'da hızı saatte 90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı yollar ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar ise zarar gördü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, il merkezi ile Gediz ve Altıntaş ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Akkent ve Şair Şeyhi Dumlupınar mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Gediz ilçesinde ise fırtına nedeniyle devrilen ağaçların park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu zarar oluştu. Altıntaş ilçesindeki Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, fırtınanın etkisiyle bir fabrikanın PVC kaplamaları yerinden söküldü. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kapanan yollar, belediye ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenip, yeniden ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber