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Kütahya'da Kuş Borsası Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

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Kütahya'da düzenlenen 'Kuş Borsası' etkinliği, kuş meraklılarını bir araya getirirken, kanarya ve muhabbet kuşları üzerine yoğun ilgi ve heyecan dolu pazarlıklara sahne oldu.

Kütahya'da kuş meraklıları mezatta buluşuyor

KÜTAHYA - Kütahya'da 'Kuş Borsası' renkli görüntülere ve kıran kırana pazarlıklara ev sahipliği yaptı.

Kütahya Serinofil Derneği tarafından düzenlenen 'Kuş Borsası', heyecan dolu pazarlıklara ve renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya ve çevre illerden yüzlerce üreticinin katıldığı etkinlikte, en fazla ilgi rengarenk kanaryalar ve muhabbet kuşları üzerine yoğunlaştı. Kanaryaların fiyatları 300 TL ile bin 500 TL arasında değişirken, alıcılar ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Kütahya Serinofil Derneği Başkanı Sabri Dikbasan, düzenledikleri borsanın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Dikbasan, "Bizler burada kuşlar için toplanıyoruz. Kuşları alıp satıyor, hasbihal ediyoruz. Kuş camiasında olan arkadaşlarımızla dostlarımızla hasret giderdik. Tertiplediğimiz borsada kanaryanın yanı sıra muhabbet kuşları da ilgi gördü. Faaliyetimize Kütahya ve çevre illerden yüzlerce üretici katıldı" dedi.

Kütahya'da Kuş Borsası Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Güncel

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