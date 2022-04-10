Kütahya'da 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922, 100. Yıl Sergisi' açıldı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Büyük Taarruz 'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında, "Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922, 100. Yıl Sergisi" açıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KSBMYO) ile Kütahya Kültür Sanat Derneği (KÜSAD) iş birliğiyle açıldığını söyledi.

Dumlupınar'ın tarihi misyonu itibariyle çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Karadağ, "100'üncü yıla şahitlik etmenin ve bu sürecin bir parçası olmanın, hepimiz için büyük bir şans ve gurur vesilesi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu şansın üstümüze birtakım görevler yüklediğinin de bilincindeyim. Nasıl ki bizler 100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyorsak, 200. yıl kutlamalarında da torunlarımız geriye dönüp atalarının 100 yıl önce neler yaptıklarını inceleyecekler ve gurur duyacaklardır." diye konuştu.

KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara ve KÜSİAD Başkanı Bayram Yıldız ise sergide emeği bulunanlara teşekkür etti.

46 sanatçının 86 eserinin yer aldığı sergi 13 Nisan'da sona erecek.