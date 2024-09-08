Kütahya'da Kumar Oynayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Kütahya'da yapılan denetimlerde, bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. İş yeri yetkilisi ve çalışanına adli işlem yapılırken, kumar oynayanlara toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya'da, denetim yapan polis ekipleri, kıraathanede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Alipaşa Mahallesi Kışlaönü Sokak'ta bulunan kıraathanede 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
İş yeri yetkilisi A.A. (68) ve çalışanı A.Ö.'ye (68) adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye de Kabahatler Kanununca 6 bin 425'şer lira olmak üzere toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynanan bin 200 liraya da el konuldu.
İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenmesi için işlem başlatıldı.
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