Kütahya'da Köyde Çıkan Yangında İki Ev ve Dört Samanlık Yandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, bir köyde çıkan yangında 2 ev 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Konuş köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 1 ev ile 4 samanlığa sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangında, bir büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.