Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi'nde köpek saldırısına uğrayan sahipsiz bir kedi, veteriner kliniğinde tedavi edildi. Kedinin kalça ve bacağında kırıklar tespit edildi ve cerrahi operasyonla tedavi edildi. Kedinin iyileşmesiyle birlikte sahiplendirileceği belirtildi.

Kütahya'da köpek saldırısı sonucu yaralanan sahipsiz kedi tedavi altına alındı.

Alipaşa Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan kedinin yaralı olduğunu fark eden bir kişi, kediyi veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Doğan Akbunar tarafından ilk müdahalesi yapılan kedinin kalça ve bacağında kırıklar tespit edildi.

Akbunar, yaptığı açıklamada, yaralanmanın trafik kazası sonucu meydana geldiğini düşündüklerini, ancak tüylerinin tıraş edilmesiyle deride diş izlerine rastladığını söyledi.

Kedinin köpek saldırısı sonucu yaralandığını belirlediklerini belirten Akbunar, "Kedi bize getirildiğinde hemen muayenesini yaptık. Yapabileceklerimizi değerlendirdik. Kliniğimiz birçok donanıma sahip olduğu için kediyi hemen ameliyata aldık. Cerrahi operasyonla kırık yerleri "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdik. İnşallah iyileşerek eski sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Akbunar, sahipsiz olduğu için klinik olarak tedavi masraflarını üstlendikleri kedinin iyileşmesiyle sahiplendirileceğini sözlerine ekledi.