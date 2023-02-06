KÜTAHYA'DA KOCAYAYLA GEÇİDİ, KAR NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI Güncel Haberler KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 81 santime yükselirken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 81 santime yükselirken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Domaniç'te aralıkla süren kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, yoğun kar ve şiddetli tipi nedeniyle, Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarırken, şiddetli tipi nedeniyle Kocayayla geçidi tamamen trafiğe kapatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kütahya İnegöl Bursa Güncel Haberler

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