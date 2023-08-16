Kütahya'da Kocaçay ıslah çalışmaları tamamlandı

, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Kocaçay'da ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya Çavdarhisar Kaymakamlığı talebine istinaden ilçe merkezinden geçen Kocaçay üzerinde ve drenaj kanallarında idari imkanlarla 4,5 ay süren makinalı çalışma yapıldığını açıkladı.

Kütahya Çavdarhisar İlçe Merkezinde bulunan kurutma kanalı ve Kocaçay deresi yatakları ıslah edilerek taşkın riskinin azaltıldığını belirten Mehmet Akif Balta, "İş çerçevesinde envantere yeni giren iş makinalarının da kullanımıyla 49 bin metreküp kanal kazısı ve 2 bin metre servis yolu yapılmıştır. Çavdarhisar ilçesinin turizm bölgesi olması açısından kurutma kanalı ve Kocaçay deresinde uzun yıllar boyunca oluşan ağaçlanma ve rüsubat birikimi temizlenerek çevre düzenlemesi sağlanmıştır. Yapılan çalışma ile 5 bin 100 metre dere ıslah edilerek ilçe merkezi yerleşim alanları, bölgede bulunan sit alanları ve 700 dekarlık tarım arazileri taşkından korunmuş, haşere sinek ve benzeri mücadelesine katkı sağlanmıştır' dedi.

Müdür Balta," Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Kütahya'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye, vatandaşlarımızı taşkınların vereceği zararlardan korumaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA