Kütahya'da Klonlanmış Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Kütahya'da bir iş yerinde yapılan aramada 50 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, telefonlara el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya'da bir iş yerinde yapılan aramada 50 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Servi Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bir iş yerinde yapılan aramada, 50 adet içerisinde batarya ve şarj aleti bulunan kutulu cep telefonu bulundu. Yapılan BTK kontrollerinde telefonların modellerinin farklı (Klonlanmış) olduğu görüldü. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, M.D. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA