Kütahya'da Kızılgeyiklerin Tarım Üzerindeki Etkisi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde mahsulleri zarar gören çiftçiler, sorunun kaynağını öğrenmek için tarlalarına fotokapan kurdu. Görüntülerde, ürünlere zarar verenin kızılgeyikler olduğu ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Devekıyısı köyünde çiftçiler, bahçelerine ekip diktikleri meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü fark etti. İlk başta zararın keçilerden kaynaklandığını düşünen köylüler, emin olmak için ürünlerin en çok zarar gördüğü bölgelere fotokapan yerleştirdi. Fotokapana yansıyan görüntülerde mahsulleri yiyenin keçiler değil, kızılgeyikler olduğu görüldü. Çiftçi Adem Öztürk, "Yıllardır emek verdiğim tarlamda fidanlarım zarar görüyordu. Önce keçilerin yaptığını düşündük. Ancak kurduğum fotokapan sayesinde, bahçeye zarar verenin bir geyik olduğunu gördüm" dedi.

'İNSANLARDAN KAÇMIYORLAR'

Meyve ve sebzelerinin kızılgeyikler tarafından yendiğini belirtip, durumu yetkililere sözlü olarak ifade ettiğini söyleyen Öztürk, "Yetkililere durumu bildirdim ancak bir geri dönüş olmadı. Geyiklerin insanlardan kaçmamasından dolayı, çiftlikte yetiştirildiğini ve oradan kaçmış olabileceğini düşündüm. Ancak yetkililer, bunun doğru olmadığını söyledi. Sadece ben mağdur olmadım. Komşu bahçe ve tarlalarda da aynı sorun yaşanıyor. 20 tane ağacı zarar gören arkadaşlarım var" diye konuştu.

'ACI BİBERİ BİLE YİYOR'

Kızılgeyikler'in ürünlerine zarar vermesine engel olamadığını ifade eden çiftçi Adem Öztürk, "Bazıları çit çekmemizi öneriyor ama duyduğumuza göre geyikler 3 metre zıplayabiliyormuş. Emekli bir insanım, 4 metre çit yapmaya gücüm yetmez. Bunların bir şekilde koruma altına alınması lazım. Geyikler her şeyi yiyor. Kabak olsun, vişne, elma, kiraz gibi ne varsa hepsine zarar veriyor. Biberin acısını dinlemiyor, onu da kökten yiyip temizliyor. 3 bin metrekare alandaki fidanlarımız gitti. Nasrettin Hoca'nın 'fil' hikayesi aklıma geliyor" ifadelerini kullandı.

