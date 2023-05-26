Kütahya'da 'Kendin Yap Atölyeleri Festivali' düzenlendi

Kütahya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Zafer Kalkınma Ajansının "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" kapsamında kurulan Kütahya Kendin Yap Atölyesi'nin festivali düzenlendi.

Dumlupınar Spor Salonu'ndaki festivalde, öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilenerek yarışmalar yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kendin Yap Atölyesini iki yıl önce müdürlüğün yemekhane katını iptal ederek Zafer Kalkınma Ajansından alınan 600 bin liralık kaynak ve sponsorların destekleri ile kurduklarını hatırlattı.

Atölyede, Arçelik mini garaj, origami krigami istasyonu, 3d tasarım istasyonu, robotik kodlama istasyonu, mobil uygulama istasyonu, nesnelerin interneti istasyonu ve ahşap istasyonu olmak üzere 7 alanda faaliyetlerin devam ettiğini belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Atölyelerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilerimize hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Geçtiğimiz yıl atölyelerimizle ilgili farkındalık çalışmalarımız kapsamında 8 bin öğrenicimizi ağırladık. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında da uzun dönem çalışmalar yapmak üzere başvuruda bulunan 1000 öğrenci kontenjan sınırından dolayı 400 öğrenciyi atölyelerimizde, haftanın belli günlerinde günde 4 saat olmak üzere eğitime aldık. Öğrencilerimiz okul dışı zamanlarında günde 4 saatlerini bu atölyelerde geçirmekteler."

Başyiğit, gönüllü 10 öğretmenin görev yaptığı atölyelerde öğrencilerin el becerilerine yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı.

Konuşmanın ardından Başyiğit ve diğer protokol üyeleri, atölyelerde yapılan eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

Festivalde, labirent ustası robot, çizgi izleyen robot, mini sumo robot, yap yarıştır robot, blok tabanlı kodlama ve inovasyon yarışmaları yapıldı.