Kütahya'da Kaza Sonucu Ölümlü Silah Olayı

Kütahya'da Kaza Sonucu Ölümlü Silah Olayı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 yaşındaki O.Y., ablası Nisanur Y.'yi (19) kazara vurdu. Olay, O.Y.'nin astsubay kardeşi Y.Y.'nin bıraktığı tabancayı alıp oynaması sonucu gerçekleşti. Nisanur Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da, ailesini ziyarete gelen astsubay Y.Y.'nin (23) masada bıraktığı tabancasını alarak oynamaya başlayan erkek kardeşi O.Y. (15), silahın kazara ateş alması sonucu ablası Nisanur Y.'yi (19) vurarak öldürdü.

Olay, 21.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da görevli astsubay Y.Y., ailesini ziyarete geldi. Y.Y.'nin masada bıraktığı tabancasını alarak oynamaya başlayan erkek kardeşi O.Y., mutfakta bulunan ablası Nisanur Y.'yi silahın kazara ateş alması sonucu vurdu. Sesleri duyan evdekiler Nisanur Y.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nisanur Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nisanur Y.'nin cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük kardeş O.Y. ise Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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