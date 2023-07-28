Kütahya'da kaza: 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet-Çavdarhisar karayolunda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet- Çavdarhisar karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Çavdarhisar istikametine seyretmekte olan Ahmet Tokmak idaresindeki 01 AOA plakalı şirket aracı karşı yönden gelen Halil Şahan yönetimindeki 43 PG 346 plakalı araca yandan çarptı. Kazada sürücüler Halil Şahan ve Ahmet Tokmak ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA