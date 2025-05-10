Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Kütahya'da Kayıp Esnaf Sami İlik İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Esnaf Sami İlik İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gün önce kaybolan esnaf Sami İlik için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. İlik'in evden çıktıktan sonra nerede olduğu henüz belirlenemedi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan esnaf Sami İlik'in (40) bulunması için arama çalışması başlatıldı.Domaniç ilçesine bağlı Durubey köyünde oturan Sami İlik, 8 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak çıktı. Bir daha geri dönmeyen İlik'i çevrede yaptığı aramada bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İncelemede ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girerek Çokköy yönüne gittiği belirlenen İlik'i bulmak için jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, cep telefonunu, cüzdanı, kimliklerini almadan evden çıkan Sami İlik'i bulmak için ormanlık alanlarda köpekli faaliyet yürütüyor.

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.