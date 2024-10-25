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Kütahya'da Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan hala haber alınamadı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, çeşitli bölgelerde havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Asiye Günay (52), aranıyor.

Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı. Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da kayıp Asiye Günay'ın Akkaya Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Asiye Günay'ın eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kütahya Gediz

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