Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi öldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi öldü.

İlçede ikamet eden Halil İbrahim Koyak (32), 8 yaşındaki oğluyla mantar toplamak için Murathanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Koyak, mantar aradığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Oğlunun durumu "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koyak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

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