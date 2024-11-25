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Kütahya'da Karlı Çam Ağaçları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

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Kütahya'da iki gündür aralıklarla yağan kar, Çamlıca bölgesinde asırlık çam ağaçlarını beyaz bir örtüyle kapladı. Ziyaretçiler, kartpostallık manzarayı görüntülemek için bölgeye akın etti.

Çam ağaçları kara büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde ve yol kenarındaki ağaçlarda adeta beyaz bir örtü oluşturdu. Kar yağışının durmasıyla birlikte kent genelinde doğa bembeyaz bir manzaraya kavuştu. Özellikle Çamlıca bölgesinde asırlık çam ağaçlarının karla kaplanmış görüntüsü görenleri büyüledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıca'yı ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüye bürünmüş ağaçların keyfini çıkardı. Çamlıca'daki manzarayı hayranlıkla izleyen ziyaretçiler, "Günlerce kar yağmasını bekliyorduk. Sonunda 2 gündür yağan kar bizleri sevindirdi. Çamlıca'da asırlık çam ağaçları karla daha da güzel görünüyor. Bu eşsiz manzarayı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karın ardından Çamlıca'da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, bölge, mesire alanı olarak da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çamlıca'nın karlı güzelliği, İHA tarafından dron ile havadan görüntülenerek eşsiz manzarası kayıt altına alındı.

Kütahya'da Karlı Çam Ağaçları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Güncel
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