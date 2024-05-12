Kütahya'da Kamyonetin Otomobile Arkadan Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil şarampole devrilirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kütahya'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.P. yönetimindeki 43 AEF 488 plakalı kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ali Acar idaresindeki 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Sevim Doğan'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Acar ile aynı araçtaki Hatice Acar, Hatice Doğan, Zeliha ve Yağmur Çetin, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Otomobildekilerin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan töreninden döndükleri öğrenildi.