Kütahya'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya'da meydana gelen kazada bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Olayda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 34 MTZ 820 plakalı kamyonet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, D.E. yönetimindeki 34 GUV 106 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile kamyonetteki 5 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
