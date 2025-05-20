Kütahya'da Kamyonda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kütahya'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasında gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
KÜTAHYA'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), 'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından sürücüsü ve plakası belirlenen kamyon, kent girişinde durduruldu. Kamyondaki aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,