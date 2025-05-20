Kütahya'da Kamyonda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Kamyonda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasında gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

KÜTAHYA'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), 'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından sürücüsü ve plakası belirlenen kamyon, kent girişinde durduruldu. Kamyondaki aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.