Kütahya'da Kamyonda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da Kamyonda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Sürücü G.K. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

KÜTAHYA'da polisin durdurduğu kamyonda karton bardak yükü arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), 'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından sürücüsü ve plakası belirlenen kamyon, kent girişinde durduruldu. Kamyondaki aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.