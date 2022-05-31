Kütahya'da, kamyon kasasından 92 kaçak göçmen çıktı - Haberler

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 3'ü çocuk 92 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü Mustafa K. ise gözaltına alındı.

Kütahya- Eskişehir yolundaki polis noktasında uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine Mustafa K.'nin kullandığı kamyonu durdurdu. Araçta yapılan incelemede; kamyonun kasasına gizlenen, çoğu Pakistan ve Afganistan uyruklu, 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.