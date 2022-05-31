KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI - Haberler

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KÜTAHYA'DA KAMYON KASASINDA 92 KAÇAK YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durduğu kamyonun kasasında aralarında çocukların da olduğu 92 kaçak yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durduğu kamyonun kasasında aralarında çocukların da olduğu 92 kaçak yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya- Eskişehir karayolundaki polis noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Mustafa Kıran idaresindeki kamyonu durdurdu. Araçta yapılan incelemede kamyonun kasasına gizlenmiş çoğunluğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı. Kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Kaçakları taşıyan kamyon sürücüsü Mustafa Kıran ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tragger Kütahya Polis Güncel Haberler

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