Kütahya'da kalp sağlığına bisiklet turuyla dikkati çektiler

KÜTAHYA (AA) - Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı iş birliğinde, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Kalbini koru bisikletle yaşama bağlan" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Derneğin İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Cengiz, etkinlikte, bisiklet sürmenin sağlıklı yaşama büyük katkısı olduğunu söyledi.

Bisikletin hem sağlık hem de çevre için çok önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, "Bugün de farkındalık oluşturmak için bisikletseverlerle bir araya geldik. Pedal çevirerek insanları bisiklet kullanmaya özendirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan ve yaklaşık 25 yıldır bisiklet kullandığını dile getiren Adnan Kuzu da bisiklet kullanımının sağlık açısından faydasının yanı sıra, şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azalmasına da katkı sunduğunu ifade etti.

Elif Baştüfekçi ise bisiklet binmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirerek, herkese bisiklet kullanma çağrısında bulundu.

Zafer Meydanı'nda yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla başlayan etkinlik, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı'nda devam eden yaklaşık 6 kilometrelik turla yine Zafer Meydanı'nda sona erdi.