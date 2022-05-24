KÜTAHYA'DA KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

KÜTAHYA'da bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra fabrikaya ait yangın söndürme kulelerinden müdahale ediliyor.

Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra iş makineleri ve fabrikaya ait yangın kulelerinden müdahale ediliyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel