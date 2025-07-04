Kütahya'da Kafede Piknik Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Kütahya'da Kafede Piknik Tüpü Patladı: 1 Yaralı
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Kütahya'da bir kafede meydana gelen piknik tüpü patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.

Kütahya'da bir kafede piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren kafeden patlama sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kafedeki piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.

Patlama esnasında yaralanan Nimet K, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nimet K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ruhsatsız olduğu öğrenilen kafede patlama nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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